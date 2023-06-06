أبرز الملفات المتوقع طرحها خلال زيارة بلينكن للسعودية

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، المملكة العربية السعودية، لبحث قضايا تتعلق بملفات عدة أمنية وسياسية واقتصادية، منها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتهدف الزيارة، إلى توطيد العلاقات بين البلدين بعد سنوات من الخلافات بسبب قضايا، مثل: إيران والأمن الإقليمي وأسعار النفط.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن خلال زيارته للعاصمة الرياض ومدينة جدة، بمسؤولين سعوديين كبار وربما على رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن المتوقع استمرار الزيارة من السادس إلى الثامن من حزيران/ يونيو.