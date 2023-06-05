بلينكن: كل الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي

شدد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، على أن كل الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.

واعتبر في خطاب ألقاه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، المؤيدة لإسرائيل، أن إيران تمثل أكبر تهديد لإسرائيل ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، على حد قوله.

وأكد أن بلاده ستواصل العمل من أجل اندماج إسرائيل في المنطقة، معتبرا أن أمن منطقة الشرق الأوسط يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة الأمريكية.