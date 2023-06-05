بلينكن: كل الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي
شدد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، على أن كل الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.
واعتبر في خطاب ألقاه أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، المؤيدة لإسرائيل، أن إيران تمثل أكبر تهديد لإسرائيل ولا يمكن السماح لها بامتلاك سلاح نووي، على حد قوله.
وأكد أن بلاده ستواصل العمل من أجل اندماج إسرائيل في المنطقة، معتبرا أن أمن منطقة الشرق الأوسط يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة الأمريكية.
وستواصل واشنطن العمل مع إسرائيل للإعلاء من شأن القيم الديمقراطية المشتركة ومنها الفصل بين السلطات، والضوابط والتوازنات، والعدالة لجميع المواطنين، بحسب بلينكن.
وحذر الوزير الأمريكي من أن ضم الضفة الغربية والإخلال بالوضع الراهن للمواقع المقدسة ومواصلة هدم منازل الفلسطينيين يدمر فرص حل الدولتين.
وأكد أن حل الدولتين ضروري للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، داعيا في الوقت ذاته إلى خفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني وتحسين حياة الشعب الفلسطيني.