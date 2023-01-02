بلينكن لنظيره الإسرائيلي: سنعارض السياسات التي تهدد حل الدولتين
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لنظيره الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، التزام الولايات المتحدة المطلق بضمان أمن وازدهار إسرائيل، وفق ما ذكر موقع "والا" العبري.
وحسب الموقع، "هنأ بلينكن نظيره الإسرائيلي بمنصبه الجديد، وقال في محادثة هاتفية معه، إن بلاده تدعم حل الدولتين وتعارض أي سياسة تهدد القدرة على تنفيذه".
وناقش الوزيران، "التهديد الإيراني، حيث أعرب كوهين، عن تصميم إسرائيل على محاربة التهديد الإيراني، كما طرح رأيه في القضية الفلسطينية وشدد على الجدية الكبيرة التي يرى فيها مشروع القرار الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما اتفق الوزيران على مواصلة العمل بشكل مباشر ووثيق في مواجهة التحديات المشتركة بين البلدين" بحسب المصدر ذاته.
وفي خطاب سابق له الإثنين، تطرق كوهين في خطابه الافتتاحي إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة قضية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، مشيراً إلى أنها "محاولات فلسطينية لإلحاق الأذى بإسرائيل على الساحة الدولية" على حدِّ قوله.
وأضاف كوهين أن "من يجب أن يحاكم هو القيادة الفلسطينية التي قدمت مشروع القرار، وعلى المجتمع الدولي أن يبعث برسالة واضحة إلى القيادة الفلسطينية، يؤكد فيها أنه يجب إيقاف التحريض في المؤسسات التربوية وتمويل قتلة الإسرائيليين" بحسب تعبيره.