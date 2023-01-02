بلينكن لنظيره الإسرائيلي: سنعارض السياسات التي تهدد حل الدولتين

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لنظيره الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، التزام الولايات المتحدة المطلق بضمان أمن وازدهار إسرائيل، وفق ما ذكر موقع "والا" العبري.

وحسب الموقع، "هنأ بلينكن نظيره الإسرائيلي بمنصبه الجديد، وقال في محادثة هاتفية معه، إن بلاده تدعم حل الدولتين وتعارض أي سياسة تهدد القدرة على تنفيذه".

وناقش الوزيران، "التهديد الإيراني، حيث أعرب كوهين، عن تصميم إسرائيل على محاربة التهديد الإيراني، كما طرح رأيه في القضية الفلسطينية وشدد على الجدية الكبيرة التي يرى فيها مشروع القرار الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بينما اتفق الوزيران على مواصلة العمل بشكل مباشر ووثيق في مواجهة التحديات المشتركة بين البلدين" بحسب المصدر ذاته.