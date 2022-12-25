بلينكن يحذر طالبان بعد قرارها منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

حذّر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، السبت، حكومة طالبان بعد قرارها منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.

وقال بلينكن على تويتر إنه يشعر "بقلق عميق" من أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى تعطيل المساعدة الحيوية والمنقذة لحياة الملايين".

وأضاف أن" النساء أساسيات في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وقد يكون هذا القرار مدمرا بالنسبة للشعب الأفغاني".