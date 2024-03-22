بلينكن يضغط في إسرائيل باتجاه هدنة قبيل تصويت مجلس الأمن
وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، حيث يتوقع أن يدفع في اتجاه هدنة بينها وبين حركة حماس، قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي لوقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن في القطاع الذي دمّرته الحرب وتهدد سكانه المجاعة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
في غضون ذلك، تواصل إسرائيل عملياتها الميدانية، ولا سيما في مجمع الشفاء الطبي والأحياء المحيطة به في مدينة غزة، حيث أعلن الجيش قتل أكثر من 150 مقاتلا فلسطينيا واعتقال 350 آخرين في العملية التي بدأها الإثنين.
وفي جولته الإقليمية السادسة منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في السابع من أكتوبر، وصل بلينكن الى إسرائيل حيث سيجتمع برئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، في لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر في ظل التباين المتزايد بين البلدين الحليفين في الآونة الأخيرة.
وكانت الولايات المتحدة أبرز داعم لإسرائيل سياسيًّا وعسكريًّا منذ اندلاع الحرب، إلا أن واشنطن كررت في الفترة الماضية توجيه انتقادات للدولة العبرية على خلفية القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، والحصيلة البشرية الباهظة للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.
حراك في مجلس الأمن
ويعقد بلينكن لقاء ثنائيًّا مع نتنياهو قبل الظهر في وزارة الدفاع، ثم يشارك في اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية.
وزار الوزير الأمريكي السعودية ومصر قبل وصوله إلى إسرائيل، وتحدث في القاهرة عن "تقارب" في المفاوضات التي يقودها الوسطاء، أي الولايات المتحدة وقطر ومصر، بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل الى هدنة تتيح الإفراج عن الرهائن، وإتاحة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.
وأكد بلينكن أن بلاده طرحت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو "إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن"، ومن المقرر أن تطرح واشنطن مشروع القرار على التصويت في وقت لاحق، الجمعة.
وينص المشروع، بحسب "فرانس برس"، على "وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية"، ولم يتضح بعد ما إذا كان المشروع الأمريكي سيلقى دعم الدول الأخرى.
لكن في مؤشر على تزايد الدعوات لتهدئة في الحرب، دعت المملكة المتحدة وأستراليا، اليوم الجمعة، إلى "وقف فوري" للقتال للسماح بإيصال المساعدات والإفراج عن الرهائن.
كما قالت الصين إنها تدعم جهود مجلس الأمن الدولي لوقف القتال في قطاع غزة، من دون أن تقول صراحة إن كانت ستؤيد مشروع القرار الأمريكي.