بلينكن يضغط في إسرائيل باتجاه هدنة قبيل تصويت مجلس الأمن

وفي جولته الإقليمية السادسة منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في السابع من أكتوبر، وصل بلينكن الى إسرائيل حيث سيجتمع برئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، في لقاء يتوقع أن يغلب عليه التوتر في ظل التباين المتزايد بين البلدين الحليفين في الآونة الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة أبرز داعم لإسرائيل سياسيًّا وعسكريًّا منذ اندلاع الحرب، إلا أن واشنطن كررت في الفترة الماضية توجيه انتقادات للدولة العبرية على خلفية القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية، والحصيلة البشرية الباهظة للمدنيين في القطاع الفلسطيني المحاصر.

حراك في مجلس الأمن

ويعقد بلينكن لقاء ثنائيًّا مع نتنياهو قبل الظهر في وزارة الدفاع، ثم يشارك في اجتماع لحكومة الحرب الإسرائيلية.

وزار الوزير الأمريكي السعودية ومصر قبل وصوله إلى إسرائيل، وتحدث في القاهرة عن "تقارب" في المفاوضات التي يقودها الوسطاء، أي الولايات المتحدة وقطر ومصر، بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل الى هدنة تتيح الإفراج عن الرهائن، وإتاحة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة.

وأكد بلينكن أن بلاده طرحت على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو "إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن"، ومن المقرر أن تطرح واشنطن مشروع القرار على التصويت في وقت لاحق، الجمعة.