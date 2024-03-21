بلينكن: نضغط للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن مستمرة في الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، وفقا لـ"رويترز".

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، "لا يزال هناك عمل صعب لتحقيق ذلك، لكنني ما زلت أعتقد أن ذلك ممكن".

وأشار إلى أن هناك إجماعا بين الحلفاء العرب وأمريكا على الحاجة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وأكد بلينكن أن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بإيصال المساعدات لغزة، مشيرا إلى "اتفاق مع قادة عرب على الاستعانة بخبراء لتحديد الخطوات العاجلة في الأيام المقبلة لزيادة المساعدات".

وأشار بلينكن إلى الواقع الفلسطيني الرسمي بالقول "إذا سعت السلطة الفلسطينية إلى الإصلاح فإن المنطقة ستدعمها".

وأضاف "شهدنا بعض الخطوات الأولية لإصلاح السلطة الفلسطينية وهناك حاجة إلى بذل المزيد".

من جهته قال وزير الخارجية المصري إنه اتفق مع بلينكن على مواصلة التنسيق واتخاذ خطوات ملموسة لزيادة المساعدات لغزة.