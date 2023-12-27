قناة عبرية ترسم ملامح سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة
ما الذي ينتظر غزة بعد الحرب؟ وما شكل السلطة السياسية في القطاع؟
سؤال حاولت القناة 12 العبرية الإجابة عنه، قائلة إن هناك عدة سيناريوهات مقترحة لحكم غزة، إلا أن أياً من تلك السيناريوهات التي عرضتها القناة لم يتضمن أي إشارة إلى احتمال بقاء حماس في السلطة هناك.
وحسب القناة فإن تلك السيناريوهات وضعت أمام صانع القرار الإسرائيلي والذي سيكون عليه اختيار أنسبها.
أبرز سيناريوهين عرضتهما القناة يتلخصان بوضع غزة في عهدة السلطة الفلسطينية، أما الثاني فيتلخص بإيجاد حكومة مختلفة عن طرفي السلطة في رام الله أو غزة.
حول السيناريو الأول، والذي تم تداوله مؤخراً في وسائل إعلام عدة، وهو أن يؤول حكم القطاع إلى السلطة الفلسطينية، قالت القناة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة، وأكد أنه لن يسمح بأن تعود إسرائيل إلى ما وصفه بـ "خطأ أوسلو"، قائلاً إن "غزة لن تصبح حماستان أو فتحستان".
ونقلت القناة عن رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية بمركز ديان التابع لجامعة تل أبيب، ميخائيل مِيلشتاين، أنه "لم يلحظ رغبة لدى السلطة في حكم غزة، ما يعني شعورها بأنها غير مهيأة وتخشى دخول مغامرة صعبة".
لا "فتح" ولا "حماس"
السيناريو الثاني يبتعد عن طرفي الحكم سواء السلطة الفلسطينية أو حماس، وتقول القناة، إنه يتضمن "إقامة سلطة فلسطينية بديلة لحكم غزة، تعتمد على مصادر محلية لا تنتمي لحماس، وتكون مثلاً من الشخصيات العامة أو رجال الأعمال أو شيوخ العشائر ورؤساء البلديات".
وقدَّرت أن تلك المنظومة ستصبح مسؤولة عن تقديم الخدمات، بينما تبقى السيطرة العسكرية في عهدة إسرائيل.
ويعتقد مِيلشتاين أن بالإمكان أن يكون نظام الحكم المحلي هذا خاضع للسلطة الفلسطينية أيضًا، أو مرتبط بها.
كذلك طرحت القناة سيناريو يتلخص بتأسيس حكومة مؤقتة تمهد لتسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية ولكن بعد عدة سنوات، وتكون تلك الحكومة بقيادة أمريكية.
وأشارت القناة إلى أن السيناريوهات المقترحة ما زالت بعيدة عن الحسم، إذ نقلت عن مِيلشتاين أنه "لا حلول سحرية لتسوية سريعة، وأن هناك حاجة لاستراتيجية واضحة".
وحسب مِيلشتاين فإن غزة حالياً "تشبه العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين وتفكيك حزب البعث وبنيته من جانب أمريكا"، وأن إسرائيل "تدرك صعوبة تفكيك بنية مدنية محددة جنوبي القطاع" مثل حركة حماس.