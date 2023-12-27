قناة عبرية ترسم ملامح سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة

لا "فتح" ولا "حماس"

السيناريو الثاني يبتعد عن طرفي الحكم سواء السلطة الفلسطينية أو حماس، وتقول القناة، إنه يتضمن "إقامة سلطة فلسطينية بديلة لحكم غزة، تعتمد على مصادر محلية لا تنتمي لحماس، وتكون مثلاً من الشخصيات العامة أو رجال الأعمال أو شيوخ العشائر ورؤساء البلديات".

وقدَّرت أن تلك المنظومة ستصبح مسؤولة عن تقديم الخدمات، بينما تبقى السيطرة العسكرية في عهدة إسرائيل.

ويعتقد مِيلشتاين أن بالإمكان أن يكون نظام الحكم المحلي هذا خاضع للسلطة الفلسطينية أيضًا، أو مرتبط بها.

كذلك طرحت القناة سيناريو يتلخص بتأسيس حكومة مؤقتة تمهد لتسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية ولكن بعد عدة سنوات، وتكون تلك الحكومة بقيادة أمريكية.

وأشارت القناة إلى أن السيناريوهات المقترحة ما زالت بعيدة عن الحسم، إذ نقلت عن مِيلشتاين أنه "لا حلول سحرية لتسوية سريعة، وأن هناك حاجة لاستراتيجية واضحة".

وحسب مِيلشتاين فإن غزة حالياً "تشبه العراق بعد إسقاط نظام صدام حسين وتفكيك حزب البعث وبنيته من جانب أمريكا"، وأن إسرائيل "تدرك صعوبة تفكيك بنية مدنية محددة جنوبي القطاع" مثل حركة حماس.