لإدارة غزة بعد الحرب.. واشنطن تطالب بإصلاحات في السلطة الفلسطينية

توالى سفر عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية للاجتماع مع محمود عباس؛ أملا في أن يتمكن الرئيس الفلسطيني، البالغ 88 عاماً، من إصلاح السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بعد الصراع.

في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يريد إعادة إحياء السلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس منذ عام 2005 لتتولى المسؤولية في غزة، بمجرد انتهاء الصراع، وتوحيد إدارة القطاع مع الضفة الغربية.

واجتمع جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، مع عباس، يوم الجمعة الماضي، ليصبح أحدث مسؤول أمريكي كبير يحثه على إجراء تغييرات سريعة. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين بعد اجتماعه بالزعيم الفلسطيني، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، إنهما ناقشا ضرورة إجراء إصلاحات.

وقال ثلاثة فلسطينيين ومسؤول إقليمي كبير مطلعون على المحادثات إن مقترحات واشنطن السرية تشمل أيضًا تنازل عباس عن بعض سلطاته.

وقالت مصادر فلسطينية وإقليمية إن المقترحات المطروحة تتضمن تعيين نائب لعباس، وإعطاء صلاحيات تنفيذية أوسع لرئيس الوزراء، وإدخال شخصيات جديدة في صفوف القيادة.

ولم يجب البيت الأبيض على أسئلة رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن خيارات القيادة مسألة خاصة بالشعب الفلسطيني، ولم توضح الخطوات اللازمة لتجديد دماء السلطة الفلسطينية.