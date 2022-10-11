العراق.. إخلاء سبيل المالكي بعد مثوله أمام القضاء بشأن التسريبات الصوتية

أخلى القضاء العراقي، الثلاثاء، سبيل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بعد مثوله أمامه بشأن واقعة التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي.

وقال القاضي جعفر الموسوي، وهو ضمن المحكمة المختصة، إنه "بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات، فقد مثل الأخير صباح هذا اليوم أمام المحكمة المذكورة".

وأوضح الموسوي في بيان، أنه "تم تدوين أقوال المالكي ابتدائيا وقضائيا، وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة".

وفي تموز/ يوليو الماضي، نشر الصحفي العراقي علي فاضل، سلسلة تسريبات صوتية، لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تضمنت تحريضا على المكونات الأخرى، مثل السنة والأكراد.

واتهم المالكي خلال التسريبات المنسوبة له رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بـ"ضرب الشيعة" عبر احتضان "السنة"، واختراق الوضع الشيعي باستخدام مقتدى الصدر، وفق قوله.

وأضاف المالكي، أن "أعضاء التيار الصدري جبناء، حيث قاتلتهم في محافظات البصرة وكربلاء وبغداد، في وقت لم تكن الشرطة العراقية تمتلك أسلحة".

وتابع أن "إيران دعمت الصدر، بصواريخ، حيث كانت تسعى إلى أن يكون مثل حسن نصر الله في لبنان".

ونفى المالكي صحة تلك التسريبات، وقال إنها تأتي في سياق الصراع السياسي.