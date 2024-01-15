غزة.. "صفقة الدواء" تعيد الحديث عن هدنة جديدة إلى الواجهة

تسوية أمنية

أستاذ العلوم السياسية أحمد عوض، قال إن "صفقة الأدوية لا يمكن أن تكون مدخلاً من أجل نجاح الوسطاء في التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل أو حتى التوافق على هدنة إنسانية في غزة"، لافتاً إلى أنها "بادرة حسن نية من حماس تجاه الوسطاء".

وأوضح عوض لـ"إرم نيوز"، أن "الصفقة الشاملة بين حماس وإسرائيل ووقف إطلاق النار والانسحاب العسكري من غزة، أمور صعبة للغاية في الوقت الراهن، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية تريد مزيداً من التصعيد".

وأضاف أن "حكومة نتنياهو تريد فرض تسوية أمنية وإطالة أمد الحرب لأسباب كثيرة أبرزها إطالة العمر السياسي للحكومة، وضمان تحقيق مكاسب سياسية في أي انتخابات مقبلة للكنيست، وهذا يصعّب مهمة الوسطاء".

وتابع عوض: "في المقابل فإن حماس وبعد اغتيال القيادي فيها صالح العاروري رفعت سقف مطالبها السياسية، وتطالب بصفقة قوية جداً، فيما ليس لدى الوسطاء أي قدرة بالضغط على إسرائيل وحماس".

وبناء على ذلك يقول عوض: "لهذا السبب لا أرى أننا أمام تسوية أو هدنة بين حماس وإسرائيل في الوقت الحالي، وما يريد تحقيقه الطرفان صعب للغاية"، مبيناً أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لم ينجح في حشد التأييد لاتفاق بين طرفي الحرب.