حرب غزة تجمد صفقات عسكرية إسرائيلية بنحو 1.5 مليار دولار 

تسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تعليق صفقات سلاح عديدة بين شركات الدفاع الإسرائيلية وبعض الدول، تقدر قيمتها بقرابة 1.5 مليار دولار، وفق موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي.

الموقع أكد أن شركات سلاح كبرى في إسرائيل، مثل "أنظمة رافائيل الدفاعية المتقدمة"، و"إسرائيل لصناعات الفضاء والطيران"، و"أنظمة إلبيت"، قررت تعليق صفقات عديدة، وأعطت أولوية لتسليح الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

ولفت إلى أن طلبات وزارة الدفاع الإسرائيلية من تلك الشركات بلغت في 3 أشهر أكثر من 10 مليارات شيكل (2.68 مليار دولار أمريكي)، متوقعًا استمرار تلك النزعة طوال 2024.

وعمدت تلك الشركات، بناء على توصية وزارة الدفاع، إلى ادخار موارد التصدير والمواد الخام المستخدمة في الصناعة العسكرية لضخها في شرايين الحرب، على حساب طلبات عملاء حول العالم.