مشروع الضبعة النووي.. هل يتحقق الحلم المصري قريبًا؟

في ظل أزمة الطاقة العالمية المتفاقمة، التي أدَّت إلى تراجع الإمدادات من الوقود الأحفوري، بسبب الأزمة الأوكرانية وأسباب أخرى، أصبح اقتحام عصر الطاقة النووية أمرًا لا مفر منه.

وقد دفع ذلك عددًا كبيرًا من دول العالم إلى البحث في إمكانية دخول هذا العصر، بينما اتخذت دول أخرى خطوات فعلية في هذا الاتجاه، وعلى رأسها مصر.

أربعة مفاعلات كاملة

استخدام الطاقة النووية يرتبط بمخاوف متعلقة بحوادث كارثية، شبيهة بإلقاء القنابل الذرية على هيروشيما وناغازاكي في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، وفق الرئيس الأسبق لمركز الأمان النووي في مصر، الدكتور كريم عبد العزيز الأدهم، الذي يرى أن "هذه الحوادث لا يمكن مقارنتها بحوادث الطاقة النووية المدنية، لأن ما جرى في الحرب كان هدفه تدمير المدن والبشر".

أما الحوادث الأخرى التي سببتها الطاقة النووية، كتسرب الإشعاع في محطتي فوكوشيما وتشرنوبل، حسبما ذكر الأدهم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، فعواقبها وخيمة، لكنها لم تتسبب في عدد كبير من الضحايا.