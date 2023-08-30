مصر توافق على إنشاء الوحدة الرابعة في محطة الضبعة النووية

وافقت هيئة‭‭ ‬‬الرقابة النووية والإشعاعية المصرية على منح الإذن بإنشاء الوحدة الرابعة والأخيرة في محطة الضبعة للطاقة النووية بقدرة تصل إلى 1200 ميجاوات.

وقالت الهيئة، في بيان صدر عنها، إنه تم "التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة".

وأضافت أنه "تم منح الإذن بإنشاء الوحدة الأولى في يونيو/حزيران 2022، والوحدة الثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2022، والوحدة الثالثة في مارس/آذار 2023".

وفي يونيو/حزيران 2022، قالت شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة، "روساتوم"، إنها حصلت على موافقة هيئة تنظيمية مصرية لبدء بناء أول محطة نووية في البلاد، والتي تتكون من 4 وحدات بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها.

ووقعت مصر وروسيا اتفاقا لبدء العمل في محطة الضبعة للطاقة النووية خلال اجتماع في القاهرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين في 2017.