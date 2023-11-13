هل تؤسس الحرب الإسرائيلية لـ"دولة غزة"؟

تتزايد المخاوف من إمكانية أن تؤدي الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة للتأسيس لـ"دولة غزة"، وهو الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون الذين يطالبون بدولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويؤكدون رفضهم مخطط الدولة في غزة.

يتزامن ذلك مع الحديث المبكر عن مستقبل الحكم في غزة، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه لأي دور للسلطة الفلسطينية في القطاع بعد الحرب، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن عودة السلطة لغزة يجب أن يكون في إطار اتفاق سياسي.

وفي السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في تصريح صحفي، إن "مستقبل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب سيكون متروكاً للفلسطينيين، لكن لا يمكن العودة إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر".

وأضاف سوليفان: "عندما يتعلق الأمر بالحكم في غزة، يجب أن يترك الأمر للشعب الفلسطيني ليقرر كيف سيكون شكل حكمه المستقبلي"، الأمر الذي اعتبر رسالة لإسرائيل برفض واشنطن إعادة احتلال القطاع أو أي دور لها بإدارته.