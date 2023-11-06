أسامة حمدان: حماس تحذر من فرض وصاية دولية على مستقبل غزة

حذّر أسامة حمدان، القيادي في حركة "حماس"، اليوم الاثنين، من فرض وصاية دولية على مستقبل غزة، مؤكداً أن حركته لن تقبل وصاية على قطاع غزة.

وعبّر حمدان، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، من لبنان، عن رفض الحركة خططاً إسرائيلية لعزل "حماس"، رافضاً كل الأطروحات الغربية الأمريكية فيما يتعلق بمستقبل غزة.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بحقه في تقرير مصيره بنفسه.

ولفت القيادي في "حماس"، بلبنان، إلى أن حديث وزير التراث الإسرائيلي هو اعتراف صريح ورسمي بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني حالياً من حالة "استعصاء عسكري".