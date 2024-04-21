غزّيون في فرنسا: نحاول التكيف لكن قلوبنا مع أهالينا في القطاع

سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على عائلتين فرنسيتين فلسطينيتين تم إجلاؤهما من قطاع غزة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد شهر من الحرب الإسرائيلية.

وتصف مريم -اسم مستعار-، وهي فلسطينية تبلغ من العمر 42 عامًا، روتينها اليومي في فرنسا، والذي يتسم بالرحلات المدرسية لأبنائها الثلاثة.

ووفق الصحيفة، تعيش مريم، الآن، في بلدة جنوب غرب فرنسا، وهي تتنقل بين المسؤوليات المنزلية، والمخاوف المتعلقة بتعليم أطفالها.

ويحاول زوجها سامي - اسم مستعار-، وهو فرنسي فلسطيني يبلغ من العمر 55 عامًا، التكيف مع منزله الجديد بينما يشرف على أنشطة منظمته غير الحكومية المتبقية في غزة.