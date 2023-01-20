ليبيا.. عقيلة صالح يهاجم المشري ويطالب بطرح القاعدة الدستورية للاستفتاء

وقال صالح، في تصريحات لتلفزيون "المسار" الليبي، إن المجلس الأعلى للدولة عقّد المشهد السياسي في ليبيا، ورغم ذلك، "يد النواب ممدودة للتوافق ومتمسكون بالثوابت والحقوق".

وأضاف: "نطالب بطرح القاعدة الدستورية للاستفتاء ولن نقبل بأن نكون تحت رحمة مجلس الدولة أو غيره".

كما اتهم عقيلة صالح رئيس مجلس الدولة، خالد المشري بعدم الالتزام باتفاق بوزنيقة في المغرب حول المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.