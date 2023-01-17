وسط خلافات حول ترشح العسكريين..عقيلة صالح يلمح إلى التراجع عن الاتفاق مع المشري

ألمح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، إلى احتمال التراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المجلس الأعلى للدولة، معتبرًا أن ما حصل هو مجرد "تقارب لفظي" دون أفعال، وفق تعبيره، وذلك بعد تضارب موقفهما من مسألة ترشح العسكريين للانتخابات.

وقال صالح في افتتاح جلسة لمجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي إن ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع المجلس الأعلى للدولة "أقوال دون أفعال تنتج عن هذه العملية".

وذهب صالح إلى اعتبار أن "مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد، ومجلس الدولة ليس سوى مجلس استشاري، وعليه احترام قراراتنا".