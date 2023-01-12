ليبيا.. "الأعلى للدولة" ينفي وجود أي دور للمنقوش في إقرار القاعدة الدستورية

نفى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء الأربعاء، وجود أي دور لوزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، نجلاء المنقوش، في إقرار القاعدة الدستورية التي تم الاتفاق بشأنها الخميس الماضي، بين كل من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

وقال المجلس في تصريح نشره مكتبه الإعلامي، على صفحته في "فيسبوك": "تابع المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة ما ورد في الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن دور مزعوم لوزارة الخارجية في جهود إقرار القاعدة الدستورية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية مع عدد من أعضاء مجلس النواب".

وأضاف أنه "يؤكد أنه لا يوجد أي دور لوزارة الخارجية بشأن إقرار القاعدة الدستورية لا من قريب ولا من بعيد".