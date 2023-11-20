"المونيتور": إيران لن تذهب بعيدًا في دعم حماس

طرح تقرير نشره موقع المونيتور الأمريكي، اليوم الإثنين، تساؤلًا عن حجم التحديات الممكن أن تُقدم عليها إيران في سبيل استمرار دعمها لحركة حماس وعدم التخلي عن وعد قادتها بعدم تركها وحيدة في الميدان.

وبحسب التقرير، فإن التحركات الإيرانية لا تزال حذرة بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على اندلاع المواجهات بين حماس وإسرائيل بالرغم من وعود قائد فيلق القدس بأن " إيران ستفعل كل ما هو مطلوب في هذه المعركة التاريخية".

وأضاف التقرير، أن إيران نأت بنفسها بعناية عن التخطيط لعملية حماس، واقتصر خطابها على سلسلة من التحذيرات من أن "جماعات المقاومة" اللقب الذي تطلقه إيران على وكلائها، قد تهاجم إسرائيل إذا رفضت وقف إطلاق النار.

وبالرغم من زيارة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى طهران، التي وصفها بعض أركان حماس بأنها إيجابية، ولقائه مع كبار قادتها؛ إلا أن الموقف لم يتغير والوعود لم تترجم إلى أفعال.