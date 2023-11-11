تقرير: ترسانة حماس العسكرية "ظل إيران" في غزة

قال تقرير إخباري فرنسي إن الأسلحة التي تمتلكها حركة حماس واستخدمتها في هجوم 7 أكتوبر، أو لصدّ الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، تحمل "ظل إيران".

وذكر التقرير، الذي أوردته مجلة "لوبوان"، أن "الترسانة العسكرية لحماس وفيرة للغاية لكنها كلاسيكية، ولا يمكن أن تكون مصنّعة داخليًا من قبل الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة".

وذهب التقرير إلى اعتبار أنّ "هذه الجماعات المسلحة المحاصرة داخل القطاع تمكنت من هزم جيش حديث للغاية، متسائلًا عن الأسباب".

وقال إنّه "بالنظر إلى الأسلحة التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي أثناء السيطرة على المناطق التي تعرضت للهجوم في جنوب إسرائيل، لم يكن لدى المقاتلين الفلسطينيين سلاح سري يمكن أن يفاجئ الإسرائيليين".