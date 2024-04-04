مستشار "حميدتي": الحرب فُرضت علينا لحماية السودان من رايات التكفير 

قال الدكتور إبراهيم مخيّر، عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن الحرب فُرضت علينا؛ لحماية البلاد من خطر الرايات الإرهابية والتكفيرية المتستّرة بالدين.

وأفاد مخيّر بأن الجماعات المتطرفة المنخرطة في قوات "البرهان"، وعلى رأسها أنصار "داعش" و"القاعدة" المتحالفين مع جماعة "الإخوان" الإرهابية، يعيثون فسادًا في السودان، وأن الجيش يُسلّح هذه الجماعات المتطرفة تحت غطاء تسليح المدنيين، بحجة الدفاع عن أنفسهم.

وأكد مستشار "حميدتي" في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، أن التفوّق العسكري هو لقوات "الدعم السريع"، إلا أنها لا تسعى إلى توسيع دائرة القتال، لإدراك ما تجلبه الحرب من مآسٍ وفظائع، مشيرًا إلى أن التركيز منصب حول ممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي على "البرهان" وحلفائه من أجل الحوار، والتوصل على الأقل إلى هدنة نستطيع معها إدخال مواد الإغاثة للمناطق المتضررة من الحرب، وتحقيق مستوى من الاستقرار يسمح للمواطنين بممارسة حياتهم وتنقلهم بصورة طبيعية.. هنا نص الحوار:

- في البداية نريد الوقوف على آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية في هذه الحرب؟

في الحقيقة، إن قوات "الدعم السريع" في الوقت الحالي، تسيطر تماما على "الخرطوم" العاصمة السياسية للبلاد بما في ذلك وزارات المالية، والداخلية، والدفاع، والقصر الجمهوري، والعديد من المؤسسات الحكومية، فضلا عن العاصمة الصناعية "الخرطوم بحري"، بالإضافة إلى إلحاق الشلل تمامًا بأي تحركات ذات معنى لقوات الجيش والميليشيات المتطرفة المتحالفة معه في العاصمة الشعبية "أم درمان".

وقد بلغت اليوم المساحات التي انتشر فيها الدعم السريع أكثر من 70% من مساحة السودان، بما في ذلك أقاليم دارفور وكردفان والجزيرة، وهناك أجزاء واسعة من ولايات النيل الأزرق وبحر أبيض لا يستطيع أن يتحرّك فيها الجيش بحرية، لكن الحقيقة أنه منذ اندلاع الأحداث في 15 أبريل من العام الماضي و"الدعم السريع" يقاتل في معركة لم يسع إليها وفي مواقع لم يخترها.