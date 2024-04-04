السودان.. ضابط يكشف تغلغل "الحركة الإسلامية" في "جيش البرهان"

أثار مقطع فيديو متداول يظهر فيه ضابط في الجيش السوداني، وهو يشتم القوى السياسية في البلاد ويتوعدها بلسان تنظيم "الحركة الإسلامية"، ردود أفعال واسعة بين السودانيين.

وأشار محللون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن محتوى الفيديو يفتح الباب نحو مدى تغلغل "الحركة الإسلامية" داخل الجيش السوداني.

ويأتي هذا الجدال وسط اتهامات متواترة بسيطرة "الحركة الإسلامية" على قرار الجيش السوداني، ودفعه نحو خيار استمرار الحرب بدلاً عن الحلول التي تنتهي إلى إبعاد نظام البشير من معادلة السلطة والسياسة.

ووصف الضابط في الفيديو منسوبي تحالف "قوى الحرية والتغيير" المناهض لاستمرار الحرب بـ"الكلاب والخونة والمرجفين"، وهي اتهامات ظل يرددها أنصار تنظيم "الحركة الإسلامية" في وصف القوى السياسية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في الـ19 من أبريل/ نيسان 2019.

وعلق أبو ذر حسن على منصة "إكس": "ضباط الجيش عندما فشلوا في التصدي لقوات الدعم السريع، أصبحوا سياسيين"، مشيرًا أن "ضابط الجيش السوداني مهمته توفير الأمن والحماية لجميع تنظيمات القوى السياسية بلا فرز".