تصريحات هنية الأخيرة.. تمهيد للتفاوض أم تحدٍ لإسرائيل؟

البحث عن مخرج

وفي هذا الشأن، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس، الدكتور عماد الدين الحمروني، أن "إسرائيل لن تستعيد أسراها إلا بدفع الثمن الذي تحدده حركة حماس"، مشيرًا إلى أن "تصريحات رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تدل على تعثُّر المفاوضات مع الوسطاء القطريين والأمريكان".

وأضاف الحمروني، في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن "الثمن الذي تريده حماس هو ثمن سياسي وأمني، الذي يُقابله تصعيد عسكري إسرائيلي في غزة، وتصعيد القتال في الضفة الغربية"، مُشيرًا إلى تأزُّم الموقف الإسرائيلي للبحث عن مخرج سياسي، في وقت لا تريد فيه الولايات المتحدة الأمريكية وقف القتال إلا بحل يُرضي الإسرائيليين.

وقال إن "الصدمة التي وقعت فيها إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، جعلتها في هزيمة عسكرية كبيرة بعد انهيار المنظومة الاستخباراتية، ما أدى بها إلى طريق مسدود".

وبرز هنية إلى الأضواء في أواخر التسعينيات، وكان اليد اليمنى لمؤسس حركة حماس، أحمد ياسين، قبل تعرضه للاغتيال في عام 2004، وانتُخب رئيسًا للوزراء الفلسطيني بعد أن قاد حماس في عام 2006.

واخُتير هنية زعيمًا للحركة في عام 2017، وهو يسيطر إلى حد كبير على الأنشطة السياسية لجماعته من خارج غزة، وبرز اسمه على ساحة الإعلام الدولي مجددًا بعد الهجوم على إسرائيل الذي أسفر عن مئات القتلى، وردت عليه تل أبيب بحرب واسعة.