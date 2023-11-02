الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد المحتجزين في غزة إلى 242

أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم في قطاع غزة يصل إلى 242 .

يأتي هذا الرقم في أعقاب تصريح إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس أمس الأربعاء أن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع يتعرضون لنفس "الدمار والموت" الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وأضاف هنية أنه أبلغ الوسطاء بضرورة أن تتوقف هذه "المجازر"، ودعا إلى مواصلة الاحتجاجات، خاصة في دول الغرب، للضغط على صناع القرار.