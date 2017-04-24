سامسونغ تطور سماعة أذن بتقنية 3D

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة ” Sennheiser” أنها تتعاون حاليا مع شركة سامسونغ لتقديم سماعتها الجديدة ” Surround Ambeo Smart” للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، وذلك بعد أن أعلنت عنها مطلع العام الحالي في مهرجان CES 2017 لهواتف آيفون، وفقًا لما جاء على موقع “ذا فيرج” التقني.

وأوضحت الشركة أن سماعتها الجديدة ستقدم تجربة صوتية مثيرة وستنتقل بالمستخدم إلى داخل ما يستمع إليه وكأنه يعيش داخل عالم من الأصوات تثري العالم من حوله.

وتشكل هذه السماعة إضافة مميزة لإقبال المستخدمين المتزايد على الاستمتاع بتجربة عوالم افتراضية “VR “من خلال نظارات الواقع الافتراضي.

وعلى الرغم من التعاون بين الشركة وسامسونغ، فإن العملاق الكوري الجنوبي لديه عائلة سماعاته الخاصة به لهواتف أندرويد، إلى جانب الصفقة الأخيرة الخاصة بالاستحواذ على شركة ” Harman” المتخصصة في تقنيات الصوتيات.

وقد تعتبر هذه الخطوة مهمة بالنسبة لسامسونغ فيما يخص نظاراتها للواقع الافتراضي” Geat VR” ، حيث إن الصوت يكمل تجربة المشاهدة ومتعتها.