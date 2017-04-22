شبح تجربة “نوت 7” يعاود هاتف سامسونغ الجديد

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

يبدو أن شركة سامسونغ المتخصصة في صناعة الالكترونيات، قلقة بعض الشيء حيال هاتفها الجديد جلاكسي S8، حيث أعلنت أنها ستطلق تحديثًا برامجيًا لهذا الهاتف الجديد، الذي يعاني من احمرار الشاشة بشكل زائد، حيث تتمكن من حل المشكلة دون أن يقوم المستخدم بأية خطوات من جانبه، وفقًا لما جاء على موقع انجادجيت التقني.

وأعلنت الشركة أن هواتفها الجديدة ليست فيها مشكلة، ويمكن للمستخدم أن يقوم بضبط ألوان الشاشة بشكل يدوي من داخل الإعدادات، وأنه لا مشكلة من الأساس، لكن من الواضح أن بعض المستخدمين مازالوا غير راضين بهذا الحل.

وفور الكشف عن المشكلة، أصدرت سامسونغ بيانًا رسميًا، أفادت فيه بأنها ستطلق التحديث الجديد للهواتف، على الرغم من عدم وجود مشكلة جوهرية في الأصل بالهاتف، الأمر الذي يعكس مدى حرص الشركة على كسب رضا وإعادة الثقة إلى نفوس المستخدمين بمنتجاتها وأجهزتها الذكية.

وقد تعرضت الشركة لكارثة وخسائر فادحة وصلت إلى 5 مليارات دولار، على خلفية اشتعال عدد كبير من هواتفها جلاكسي نوت 7 العام الماضي، ما تسبب في العديد من الحرائق والإصابات الجسيمة.

وأوقفت الشركة إنتاج الهاتف وسحبت من الأسواق حوالي 2 مليون جهاز، لذلك ففكرة وجود أية مشكلة في الهاتف الجديد، حتى وإن كانت طفيفة سيجعل سامسونغ تتخذ إجراءات صارمة لحلها.