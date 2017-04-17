تسريبات جديدة ترجح وجود بصمة آيفون 8 داخل الشاشة (صور)

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

نشر أحد المستخدمين عبر موقع “ويبو” الصيني الاجتماعي، تصميماً جديداً تخيلياً لهاتف أبل المنتظر آيفون 8، يكشف عن أفكار مقترحة جديدة للهاتف وتصميمه، وفقًا لما جاء على موقع “ماك رامورز” التقني.

وأوضحت التصاميم المسربة وجه الهاتف المغطى بالكامل بشاشة 5.7 بوصة ومحاطة بحواف ضئيلة لا تتجاوز 4 مم، وجزء منه مغطى بزجاج الشاشة السميك 2.5D، وداخل الشاشة يوجد مستشعر البصمة متضمنا داخلها، رغم خروج شائعات تقول إن أبل لم تتمكن من تضمين التقنية أسفل الشاشة.

ويظهر التصميم وجود سماعة المكالمات ومستشعرات المسافات والكاميرا الأمامية في قمة ​واجهة الهاتف، حيث إن السماعة بارزة وظاهرة بينما باقي المستشعرات وعدسة الكاميرا ستكون جميعاً متضمنة تحت الشاشة.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف ستجد كاميرا بعدستين مصممتين بشكل رأسي فوق بعضهما، وبينهما مسافة، يرجعها المصمم إلى أن أبل ستزود كاميراتها الخلفية بميزة التصوير ثلاثي الأبعاد وكذلك مزايا الواقع المعزز، بالتالي تلك المسافة ستعطي عمقًا إضافيًا للصور عند التقاطها.

