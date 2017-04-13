بالفيديو.. كاميرا طائرة تتعرف على وجه مالكها وتتبعه

المصدر: محمد عادل- إرم نيوز

أعلنت شركة Zero Zero Robotics أنها أجرت تحديثا لطائراتها المميزة للتصوير Hover Camera Passport، وفقًا لما جاء على موقع إنجادجيت التقني.

ويتيح التحديث الجديد للطائرة إمكانية مسح وجه مالكها لأول مرة عبر تطبيق مصاحب لها على هاتفه الذكي، ومن ثم عند تشغيل الوضع Owner Mode فإن المستخدم لا يحتاج للتعريف عن هويته عبر الهاتف فيكفي أن تلتقط الكاميرا وجهه بين الحاضرين، وعندها تبدأ في تتبعه.

كما يحمل التحديث إمكانية التعامل مع الطائرة بالإشارات من اليد، حيث أنه عند الإشارة بعلامة السلام أو النصر بإصبعي اليد، يتم التقاط صورة سيلفي بعد عد تنازلي من 3 إلى صفر ، كما يمكن إيقاف تسجيل الفيديو عبر الإشارة بعلامة Ok.

ويتيح التحديث للمستخدم أن يربط الطائرة مباشرة بأجهزة ماك المكتبية أو الشخصية لنقل البيانات منها والبدء في تحريرها، أو أن يقوم بالحصول على أفضل اللقطات عبر هاتفه.

ويمكن للمستخدمين أن يجربوا الطائرة الجديدة عبر زيارة 32 فرعًا لشركة أبل حول العالم وشرائها بسعر 500 دولار.