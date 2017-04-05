“أبل” تؤجل إطلاق  “ماك برو” إلى 2018

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة “أبل” متعددة الجنسيات لتصنيع الإلكترونيات، عن أنها لن تطلق جهاز “ماك برو” الجديد سوى العام المقبل، واكتفت بإطلاق تحديث بسيط للجهاز المتواجد حاليا في الأسواق، وفقا لما جاء على موقع “انجادجيت” التقني.

وماك برو، هو حاسوب شخصي يصنع من قبل شركة أبل، ويعتبر أسرع حاسوب أصدرته شركة أبل إلى الآن، وقد تم الإعلان عنه رسميا في 7 آب/أغسطس 2006.

وقال مدير التسويق في الشركة فيل شيلر، عبر تصريحات صحفية إن “الشركة فضلت تأجيل طرح جهازها الجديد ليحصل فريق عملها على المزيد من الوقت لتطويره، بهدف الخروج بتصميم جهاز جديد بإمكانيات مميزة”.

وأكد شيلر في حديث لوكالة بلومبرج المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، على أن “الجهاز الجديد لن يخرج للنور هذا العام، والشركة ستكتفي فقط بالخروج بإصدارات معدل من جهازها الأحدث في الأسواق، عبر تحديثات متعلقة بالأداء من خلال استخدام بروسيسور انتل زيون سداسي النواة، وبطاقتين AMD FirePro D500 ، إلى جانب رامات 16 جيجابايت مقابل سعر 2999 دولار”.

وأشار مدير التسويق، إلى أن “الشركة ستطرح جهازًا محدثًا آخر بسعر 3999 دولار، يحمل بروسيسور انتل زيون ثماني النواة، وبطاقتي AMD FirePro D700.

وفي الوقت الذي تتراجع الحصة السوقية لشركة مايكروسوفت ونظام تشغيلها ويندوز بسوق الحواسيب الشخصية، تشهد شركة أبل وأجهزتها الشخصية ارتفاعا في حصتها السوقية.