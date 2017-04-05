رغم تخطي مستخدمي أجهزتها 100 مليون.. “أبل” لا تزال بعيدة

المصدر: محمد عادل - إرم نيوز

أعلنت شركة أبل عن وصول معدل مستخدمي أجهزتها الحاسوبية “ماك” إلى 100 مليون مستخدم وذلك خلال إطلاقها إصدارات معدلة من آخر إصداراتها من “ماك برو”، وفقًا لما جاء على موقع “ذا ڤيرج” التقني.

وبذلك يعتبر عدد مستخدمي نظام تشغيل مايكروسوفت الأحدث على الأجهزة الحاسوبية Windows 10 أربعة أضعاف مستخدمي أجهزة ماك حيث إن عددهم يبلغ 400 مليون مستخدم، وذلك من أصل مليار مستخدم لأجهزة ويندوز عمومًا.

وعلى الرغم من قلة عدد مستخدمي أجهزة “ماك” إلا أن حجم أرباح مبيعاتها منفردة كفيل بوضع أبل في قائمة Fortune100 لأغنى 100 شركة في العالم، حيث تبلغ 25 مليار دولار، وتشكل مبيعات أجهزة “ماك بوك” الشخصية 80% من هذا الرقم، في الوقت الذي تشكل فيه أجهزة |ماك برو| و “آي ماك” المكتبية 20%.

وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر إطلالة جهاز “ماك برو” المكتبية الجديد، أعلنت “أبل” أنه لن يخرج للنور إلا بحلول العام المقبل بحيث يتمكن فريقها من تطوير جهاز يستحق انتظار المستخدمين منذ إطلاق آخر “ماك برو” جديد منذ عامين.

واكتفت الشركة بإطلاق نسختين معدلتين من آخر “ماك برو”، بسعر 2999 دولاراً و3999 دولاراً.