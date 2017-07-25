بالفيديو.. تعرّف على تفاصيل الحوار الذي دار بين نتنياهو وقاتل الأردنيين

استقبل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بمكتبه، في القدس المحتلة حارس أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمّان، الذي قتل أردنيين اثنين بعد قيامه بإطلاق النار عليهما، إثر تعرضه لهجوم يوم الأحد، وذلك بعد عودته وطاقم السفارة لإسرائيل مساء أمس الإثنين، واحتجازهم داخل السفارة لأكثر من يوم بسبب رفض السلطات الأردنية خروجهم منها.

وقال نتنياهو عند استقبال السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن، عينات شلاين، وحارس أمن السفارة:” أين ضربوك هنا؟ أنا سعيد جدًا لرؤيتكما، وسعيد أن الأمور انتهت على ما يرام، لقد تصرفتما جيدًا وبارتياح، وكان لزامًا علينا إخراجكما من هناك، أنتما تمثلان دولة إسرائيل، ودولة إسرائيل لا تنسى ذلك أبدًا”.

من جهته قال حارس أمن السفارة زيف لنتنياهو:” لقد تمت إزالة حجر عن قلبي، أشكرك من أعماق قلبي، أنا سعيد جدًا لرجوعي لإسرائيل، شعرت والسفيرة شلاين بأنكم تقفون خلفنا، وتبذلون الجهود من أجلنا، وقد شعرنا بذلك”.

أما السفيرة شلاين فقالت:” من الجيد أننا هنا، سعيدة جدًا لرؤيتك سيدي رئيس الوزراء، وسعيدة لوجودي في البيت – تقصد إسرائيل-، الأمور ممتازة”.

وكان طاقم السفارة الإسرائيلية بمن فيهم حارس الأمن زيف، قد عاد لإسرائيل ضمن صفقة مع الأردن يتم بموجبها إزالة البوابات الإلكترونية التي نصبتها إسرائيل على مداخل المسجد الأقصى المبارك.