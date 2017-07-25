غضب برلماني بسبب موقف الحكومة من حادثة السفارة الإسرائيلية.. وعقد جلسة مغلقة (فيديو)

شهد مجلس النواب الأردني، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة ساخنة وتوترًا أدى إلى انسحاب عدد من النواب، وذلك بسبب كلمة لوزير الداخلية غالب الزعبي، حول حادثة مقتل أردنيين على يد رجل أمن بالسفارة الإسرائيلية.

وقال الوزير الزعبي في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة، إن “ما حصل في المبنى التابع للسفارة الإسرائيلية عمل جرمي”، مضيفًا أن “الشاب الأردني هو من بادر بضرب الموظف الإسرائيلي بالمفك، الأمر الذي دفع الموظف إلى إطلاق النار على المتواجدين في الشقة”.

وأثار ذلك غضب عدد من النواب، الذين قرروا الانسحاب من الجلسة، معتبرين أنها “لم ترتق لردة فعل الشارع الأردني”.

ورفع رئيس المجلس، عاطف الطراونة، الجلسة، ودعا إلى اجتماع مغلق، وكان الطراونة قد هاجم في بيان للمجلس عرضه في بداية الجلسة، حكومة هاني الملقي، بسبب “تقصيرها في حادثة السفارة الإسرائيلية“، قائلًا إن الحكومة “غابت وقصرت في إطلاع الرأي العام على ما جرى في السفارة الإسرائيلية”، وفقًا لصحيفة “الغد” المحلية.

وطالب البيان بـ”تقرير مفصل حول الحادثة”.

وكان رجل أمن إسرائيلي قتل أردنييْن بالرصاص في شقة قرب السفارة الإسرائيلية في عمان، الأمر الذي أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، وتوترًا دبلوماسيًا بين البلدين.

لكن “تحركات مكثفة” جرت أمس الاثنين، أسفرت عن سماح الأردن بخروج طاقم السفارة كاملًا، وعودته إلى إسرائيل.