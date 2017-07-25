نتنياهو يلتقي قاتل الأردنيَين بعد وصوله لإسرائيل (صور)

استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمكتبه، في مدينة القدس، المحتلة الثلاثاء، ضابط الأمن الذي قتل مواطنين أردنيين في السفارة الإسرائيلية في عمّان، بعد وصوله إلى إسرائيل مساء الاثنين.

وكان من اللافت، أن الصور التي نشرها مكتب نتنياهو، لم تظهر معالم وجه الضابط الإسرائيلي خلال استقبال نتنياهو له في مكتبه، ولم يعلم فيما إن قصد المكتب الاكتفاء بنشر هذه الصور، لاحتياطات أمنية خوفًا على حياته فيما يبدو.

وقال مكتب نتنياهو في بيان صدر عنه، إن “نتنياهو استقبل ضابط الأمن الإسرائيلي زيف، برفقة السفيرة الإسرائيلية لدى الأردن عينات شلاين”.

ونقل عن نتنياهو قوله، “سرتني رؤيتكما، ويسرني أن الأمور انتهت كما انتهت، لقد عملتما بشكل جيد وبرباطة جأش، وكنا ملتزمين بإخراجكما، كانت هذه مسألة وقت فقط، ويسرني أن تم القيام بذلك خلال وقت قصير، أنتما تمثلان دولة إسرائيل ودولة إسرائيل لا تنسى ذلك ولو للحظة”.

كما نقل البيان عن ضابط الأمن الإسرائيلي، قوله، إنه “يشكر رئيس الوزراء من صميم قلبه، وإنه والسفيرة شعرا بأنه يتم بذل قصارى الجهود من أجلهما”.

وكانت إسرائيل، قد أعلنت رسميا مساء الاثنين، عن وصول ضابط الأمن إلى إسرائيل، قبل ساعات من إعلان الحكومة الإسرائيلية إزالة البوابات الإسرائيلية من مداخل المسجد الأقصى.

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في التصريح، الربط بين عودة ضابط الأمن وإزالة البوابات.

وقال نتنياهو في تصريح، “أشكر الرئيس دونالد ترامب على إيعازه لمستشاره جاريد كوشنير، ولقيامه بإرسال مبعوثه جيسون غرينبلات إلى المنطقة من أجل مساعدة جهودنا، التي سعت لإعادة طاقم السفارة الإسرائيلية إلى البلاد سريعًا”.

وأضاف نتنياهو “أشكر الملك عبد الله على التعاون الوطيد بيننا”.

وكان ضابط الأمن الإسرائيلي قد قتل بالرصاص مواطنيْن أردنييْن الأحد الماضي.