ترامب يعتبر برنامج مساعدة فصائل المعارضة السورية “خطيرًا وغير فعّال”

المصدر: ا ف ب‎

برر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره وضع حد للبرنامج الأمريكي لمساعدة فصائل المعارضة السورية، بأنه “ضخم وخطير وغير فعّال”.

ويأتي تعليق ترامب بعد 3 أيام على إعلان الجنرال توني توماس، قائد القوات الخاصة الأمريكية، أن بلاده أوقفت العمل بالبرنامج المستمر منذ 4 سنوات.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أوردت ان ترامب كان اتخذ القرار بذلك قبل شهر.

وأكد توماس، أن القرار لم يتخذ لإرضاء روسيا الحليفة الرئيسية للنظام السوري، من أجل التوصل معها إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 6 سنوات.

الا أن صحيفة “واشنطن بوست” نشرت الإثنين، مقالاً حول الموضوع نقلاً عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم بعنوان “التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سوريا“.

ورد ترامب على “تويتر” بالقول: “واشنطن بوست التي اشتراها مالك موقع أمازون، لفقت وقائع حول قراري وضع حد لمدفوعات طائلة وخطيرة وغير فعالة للمقاتلين السوريين الذين يحاربون الرئيس السوري بشار الاسد”.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وافق على برنامج المساعدة في العام 2013 عندما كانت مختلف الفصائل تبحث عن دعم دولي في نزاعها ضد النظام السوري.

وبموجب البرنامج، تلقى آلاف المقاتلين تدريبات وأسلحة، لكن موقف الولايات المتحدة ظل ملتبسًا حول قدرة هؤلاء على الإطاحة بالأسد والأولوية التي أعطيت للقضاء على تنظيم داعش.

وتراجع التأييد للبرنامج بشكل أكبر في العام 2016 بعد خسارة الفصائل لمناطق كانت تسيطر عليها في حلب (شمال سوريا) أمام الهجوم الشامل للقوات السورية بدعم جوي من روسيا.