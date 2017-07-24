رغم إقراره بلقائهم.. صهر ترامب ينفي التواطؤ مع مسؤولين روس في الانتخابات

المصدر: ا ف ب

أقرّ جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه عقد 4 لقاءات مع مسؤولين روس خلال حملة الانتخابات الرئاسية، لكنه نفى التواطؤ بهدف ترجيح الكفة لصالح ترامب أمام منافسته هيلاري كلينتون.

وقال كوشنير في بيان نشرته وسائل الإعلام الأمريكية قبل ساعات من الإدلاء بأقواله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إن “لقاءاته مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك ومسؤولين روس آخرين تندرج في إطار مهامه الاعتيادية إذ كان مكلفًا بالعلاقات مع الحكومات الأجنبية في فريق ترامب الانتخابي”.

ويخضع صهر ترامب، جاريد كوشنر، للمساءلة أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FPI)، بتهمة إجراء ثلاثة اتصالات سرية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة، سيرجي كيسلياك، قبيل الانتخابات الرئاسية.