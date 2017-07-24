لافروف: روسيا مستعدة للوساطة في أزمة قطر إذا طُلب منها ذلك‎

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة للوساطة في أزمة قطر إذا طُلب منها ذلك.‎

ودخلت موسكو على خط الأزمة الخليجية، داعيةً إلى الحوار بين قطر والدول المجاورة لها، وعارضة مساعدتها للتوسط في الخلاف المتفاقم بين الدوحة وجيرانها.

وأكد لافروف، في وقت سابق “تابعنا بقلق أخبار هذا التصعيد، ولا يمكن أن نرتاح لوضع يشهد تدهورًا في العلاقات بين شركائنا”.

ودعا الوزير الروسي إلى “تسوية أي خلافات من خلال الحوار” مشيرًا إلى أن بلاده “على استعداد لمحاولة القيام بكل ما هو في مقدورها للمساعدة على تسوية الأزمة”، مشددًا على ضرورة وحدة الصف لمكافحة الإرهاب، مضيفًا: “من الواضح بنظرنا أن وحدة الصف ضرورية لتحقيق أكبر قدر من النتائج على هذه الجبهة”.

وقطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة واتهمتها بدعم الإرهاب، واتخذت إجراءات دبلوماسية واقتصادية بحقها، بينها وقف الرحلات الجوية منها وإليها.