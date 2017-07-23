إيران تعلن رفضها إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي

قال كبير المشرّعين الايرانيين، إن بلاده لن توافق أبداً على إجراء محادثات جديدة حول الاتفاق النووي، الذي وقّعته مع مجموعة الدول “5+1” العام 2015.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي: “عندما يتم التوقيع على وثيقة من جميع الجوانب التفاوضية بعد أشهر من المفاوضات، ويتم اعتمادها من قبل مجلس الأمن الدولي، سيكون من غير المجدي إجراء محادثات جديدة حولها”.

وبيّن بروجردي، أن الولايات المتحدة يجب أن تنفذ تماماً بنود الاتفاق النووي المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. مشيرًا إلى أن “تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة حول الطرق الممكنة لإعادة التفاوض بشأن الشروط الأساسية للاتفاق النووي، كانت من بين حالات انتهاك واشنطن للاتفاق”، واصفاً “تعليقات ترامب بأنها خطوة غير مشروعة”.

تجدر الإشارة إلى أن إيران والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا – بالإضافة إلى ألمانيا وقعت على الاتفاق النووي في 14 يوليو 2015 وبدأت تنفيذه في 16 يناير العام 2016.

وبموجب الاتفاق، وضعت البلدان الموقعة حدوداً على الأنشطة النووية الإيرانية، مقابل إزالة جميع أنواع الحظر النووي ذات الصلة ببرنامج إيران النووي.

وأيَّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع في وقت لاحق، قراراً يحول فعلياً خطة العمل الشاملة إلى قانون دولي نافذ.

ووجّه الرئيس دونالد ترامب انتقادات قوية للاتفاق النووي، واصفاً إياه بأنه اتفاق “كارثي” و “أسوأ صفقة تم التفاوض عليها على الإطلاق” وتعهد بالتخلي عنه أو إعادة التفاوض بشأنه.