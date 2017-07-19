تعديل وزاري في تركيا.. والفريق الاقتصادي لم يتغير كثيرًا

أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تعديلا وزاريا على حكومته اليوم الأربعاء، وأقصى 4 من نوابه، لكنه أبقى على فريقه الاقتصادي كما هو إلى حد بعيد.

وقال يلدريم في تصريحات للصحفيين، بعد اجتماعه بالرئيس رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي، إن 15 وزيرًا احتفظوا بمناصبهم، وانضم 5 وزراء جدد للحكومة، وانتقل 6 وزراء إلى مناصب أخرى داخل التشكيلة الحكومية الجديدة.

وكانت هناك توقعات على نطاق واسع، بإجراء تعديل وزاري في تركيا منذ مايو/ أيار، عندما عاد أردوغان لقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم، عقب استفتاء في 16 أبريل/ نيسان على تعديلات دستورية منحته سلطات جديدة واسعة.