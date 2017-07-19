جولة أردوغان الخليجية تبرز “تناقض” مواقفه من الأزمة

من المتوقع أن يتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعمق في أزمة قطر من خلال جولته الخليجية التي تشمل السعودية والكويت وقطر يوم الأحد المقبل.

لكن هذه الجولة تبرز تناقض المواقف التركية التي تحاول من جهة الانحياز للدوحة، وتقديم نفسها كوسيط محايد من جهة أخرى لتفادي الإضرار بعلاقتها مع السعودية والإمارات.

وحول المساعي التركية لتوسيع دورها خلال زيارة أردوغان، قال وزير الدفاع التركي، فكري إيشيق، إن أردوغان سيلتقي خلال زيارته التي تستغرق يومين تجاريين، كما سيدعو إلى تخفيف حدة التوتر بين أطراف الأزمة بدلًا من التأكيد على ضرورة احترام سيادة قطر، وفقًا لوكالة “بلومبيرغ” .

وأضاف فكري “يجب على المملكة العربية السعودية وجميع الدول الأخرى أن تجلس على طاولة المفاوضات وتحل الأزمة من خلال الحوار السلمي ومن أجل تحقيق هذا الغرض تركيا مستعدة لتقديم أية مساهمة”.

وبعد جولة مكوكية بين العواصم الخليجية قام بها وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون باءت بالفشل، توقع تيلرسون أن تستمر الأزمة لفترة طويلة، على حد وصفه.

تركيا تجازف

ويبدو أن تركيا تجازف كثيرًا في دعمها لجماعة الإخوان المسلمين والتماهي مع المواقف القطرية، حيث تعد تركيا وجهة رئيسة للاستثمارات القطرية، على الرغم من أن صادرات تركيا إلى السعودية والإمارات وصلت إلى نحو 8.6 مليارات دولار في العام الماضي، أي ما يقارب 20 ضعفًا لما استوردته قطر منها وفقًا للوكالة.

وقال انطوني سكينر، مدير شركة “فيريسك مابلكروفت” البريطانية للاستطلاعات “لقد اُستبعدت تركيا بالفعل كوسيط رئيس في أزمة قطر بسبب الدعم الثابت الذي اتسع نطاقه ليشمل الدوحة وبسبب موقفها من الإخوان المسلمين”.

وأضاف “الرئيس أردوغان لديه مصلحة واضحة في القيام بما يستطيعه لكسر الجمود وضمان عدم تآكل العلاقات السياسية والتجارية مع السعودية”.

من جانبه، قال ايلنور سيفيك، كبير مستشاري أردوغان، يوم الثلاثاء إن تركيا تسعى إلى الانضمام إلى الحوار كشريك محايد.