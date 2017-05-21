مقتل 20 شرطيًا في هجوم لطالبان جنوب أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد مقتل عشرين عنصرا من رجال الشرطة في هجمات متزامنة شنتها حركة طالبان على عدة مناطق في عاصمة إقليم زابول بجنوب أفغانستان.

وقال جول أحمد سيال المتحدث باسم حاكم الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب.ا) إن الهجمات وقعت نحو الساعة العاشرة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش) واستهدفت مراكز شرطية في مناطق شاه جوي وعطا خار وداي شوبان.

وأضاف أن مسلحي طالبان أطلقوا عددا من الصواريخ على قالات، عاصمة إقليم زابول ، كما أصيب ستة من رجال الشرطة في ظل استمرار الهجمات حتى الصباح.

وأشار سيال إلى أن قوات الأمن الأفغانية صدت الهجمات بنجاح صباح اليوم، مضيفا أنه تم قتل وإصابة 60 من مسلحي طالبان.