قوات الأمن الأفغانية تستعيد منطقة قرب مدينة قندوز

المصدر: إرم نيوز - كابول

قال مسؤولون اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن الأفغانية استعادت السيطرة على منطقة قريبة من مدينة قندوز الشمالية كانت سقطت في يد مسلحي حركة طالبان في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن بدأت عمليتها لاستعادة منطقة قلعة ذال الواقعة إلى الشمال الغربي من قندوز صباح اليوم الثلاثاء وتمكنت من السيطرة على مكتب حاكم المنطقة ومقار الشرطة ومناطق أخرى.

وجاء في البيان “تجرى الآن عملية موسعة في المناطق غير الآمنة في قلعة ذال، لن تسمح قوات الأمن الأفغانية لمسلحي طالبان بأن يحكموا شعبنا في أي جزء من البلاد”.

وقالت وزارة الدفاع إن أحد المسلحين قُتل في العملية، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن.