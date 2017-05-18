صربيا تعتقل إيرانيين متهمين باغتيال الصحفي “سعيد كريميان” في إسطنبول

قالت صحيفة “الجمهورية” التركية، إن السلطات الأمنية في صربيا تمكنت الأسبوع الماضي من اعتقال منفذي عملية اغتيال مدير قناة “جم” التلفزيونية الصحفي الإيراني المعارض سعيد كريميان، في الـ 29 من نيسان/ أبريل الماضي في إسطنبول.

ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة أن “الشرطة الصربية تمكنت من اعتقال اثنين من منفذي الهجوم على الصحفي الإيراني الذي يحمل الجنسية البريطانية سعيد كريميان”، مضيفة أن “المعتقليْن اعترفا أنهما من أعضاء قوات النظام الإيراني”.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاعتقال جرت عندما كان منفذا الهجوم يستخدمان جوازيْ سفر مزورين واضطرا إلى مغادرة تركيا باتجاه صربيا وكانا يريدان التوجه إلى دولة الجبل الأسود (البلقان) التي تقع في جنوب أوروبا، ثم العودة إلى إيران عبر دولة أوروبية”.

ولفتت الصحيفة التركية إلى أن “مطلق النار الثاني على الصحفي سعيد كريميان أنكر الاتهامات الموجهة إليه؛ ما دفع صربيا إلى تسليمه لإسطنبول”.

ويتهم النظام الإيراني سعيد كريميان – الذي حكم عليه غيابيا بالسجن 6 سنوات – بالانضمام إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة، وبث برامج تتعارض مع القيم الإسلامية، إضافة إلى دعايته ضد الدولة واستهدافه الأمن القومي.