تركيا: لألمانيا سحب قواتها من قاعدة إنجيرليك إذا أرادت

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، إن لألمانيا حرية سحب قواتها المتمركزة في قاعدة إنجيرليك إذا أرادت ذلك.

وأضاف تشاووش أوغلو، خلال مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) الخاص أن على برلين التخلي عن “أسلوب التفضل على أنقرة عند التعامل معها”.

وقالت ألمانيا أمس الأربعاء إنها تدرس نقل نحو 250 من جنودها من قاعدة إنجيرليك إلى الأردن؛ لأن أنقرة ترفض السماح لمشرعين ألمان بزيارة الموقع. وكان مسؤولون أتراك صرحوا بأن زيارة المشرعين غير ملائمة في الوقت الحالي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، قالت إن حكومتها ستنقل الجنود الألمان من قاعدة إنجرليك التركية إلى دولة ثانية إذا لم تمنح أنقرة إذناً لنواب من لجنة الدفاع البرلمانية لزيارة الطاقم الذي يخدم حالياً في إطار قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” في قاعدة جوية تركية.

وأضافت “هذا يتضمن البحث عن بدائل لإنجرليك وأحد البدائل المطروحة هو الأردن”.‎

وأوضحت ميركل في مؤتمر صحفي أنّه من الضروري أن يتمكن النواب من زيارة أكثر من 250 جندياً يخدمون في قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، حيث يشاركون في مهمة للحلف تستهدف قتال تنظيم داعش المتشدد في سوريا.

وقالت “سنستمر في التحاور مع تركيا ولكن بموازاة ذلك علينا البحث عن وسائل أخرى للوفاء بالتزاماتنا”.