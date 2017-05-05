طائر كبير يلغي رحلة الخطوط التركية من القاهرة إلى إسطنبول

المصدر: عبدالخالق خليفة- إرم نيوز

أصيبت طائرة تابعة للخطوط التركية، بعطل فني أثناء هبوطها بمطار القاهرة بعد ارتطام طائر كبير بأحد محركاتها، وإحداث تلفيات بداخله وقامت الشركة بإلغاء رحلتها التالية إلى إسطنبول وجرى نقل ركابها إلى أحد الفنادق.

وأعلنت سلطات المطار في بيان اليوم الجمعة، أنه أثناء هبوط طائرة الخطوط التركية رقم 692 والقادمة من إسطنبول بمطار القاهرة، ارتطم طائر كبير بأحد محركاتها وهي من طراز إيرباص 321 وبعد هبوط الطائرة بسلام تم استدعاء فريق فني لإصلاح الأعطال ولكن تعذر الإصلاح بسرعة.

وأضاف البيان أن الشركة قررت إلغاء رحلة السفر إلى إسطنبول رقم 691 ونقل 149 راكبًا إلى أحد الفنادق لحين إصلاح العطل أو استدعاء طائرة بديلة.

يذكر أن هذه الواقعة هي الثانية التي يشهدها مطار القاهرة خلال الأسبوع الحالي، حيث تعرضت طائرة تابعة لشركة سودانية لارتطام طائر كبير بزجاج قمرة القيادة أثناء هبوطها بمطار القاهرة مساء الثلاثاء الماضي، وتم إلغاء الرحلة أيضًا.