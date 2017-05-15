روحاني يتعهد بتسوية “التناقضات “في الاتفاق النووي‎

المصدر: طهران - إرم نيوز

تعهد الرئيس الإيرانى حسن روحاني، الاثنين، بتسوية التناقضات فى الاتفاق النووى مع المجتمع الدولى، إذا تم انتخابه لولاية ثانية فى انتخابات يوم الجمعة.

وقال، فى خطاب حملته :”إنه إذا ما أعيد انتخابه، فإنه سيدفع إلى رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران، بما فيها تلك التى لا ترتبط بالاتفاق النووى”.

وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن روحانى يؤيد التفاوض مع حكومة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب/ الذى ينتقد بشدة الاتفاق النووى.

وكان روحاني عاملاً فاعلاً في دفع الاتفاق النووي لعام 2015 الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي الذي يقتصر الآن على الأغراض المدنية البحتة، أي توليد الطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي:”إن الرئيس تناول هذه المسألة وسننظر في كيفية تنفيذ هذه المبادرة الجديدة”.

وأكد أن الولايات المتحدة، هي المسؤولة عن العقوبات، التي لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني، لكنه لم يستبعد احتمال التعامل مع ترامب.

وقال قاسمي “في الدبلوماسية، لا شيء مستحيل، من خلال المفاوضات الدبلوماسية، يمكن حل العديد من المشاكل”.

وعلى الرغم من تخفيف العقوبات، رفض العديد من البنوك الأوروبية الكبرى، التي تخشى تعرضها لعقوبات أمريكية، تمويل الشركات الإيرانية