وزير الطاقة الروسي: لا قرار حتى الآن بتمديد اتفاق خفض الإنتاج

المصدر: طوكيو- إرم نيوز

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الجمعة، إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص تمديد الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام، لكن سيتم مناقشة الأمر مع أوبك في 24 مايو/ أيار.

وأضاف أن تخفيضات إنتاج النفط الروسي بلغت 250 ألف برميل يوميا وستصل إلى المستوى المستهدف البالغ 300 ألف برميل يوميا بحلول نهاية أبريل/ نيسان.

وبدأ الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون، مطلع العام الجاري، خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل و558 ألف برميل يومياً، على التوالي، لمدة 6 أشهر تنتهي في يونيو/ حزيران المقبل، في محاولة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.

وسبق أن رأى خبراء نفطيون في وقت سابق أن منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، ستكون مجبرة على تمديد فترة خفض الإنتاج.