تشاووش أوغلو: سلاح وحدات حماية الشعب الكردية تهديد لتركيا

المصدر: اسطنبول – إرم نيوز

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء، أن كل سلاح يحصل عليه مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية، يعد تهديدا لتركيا، مؤكدا معارضة أنقرة لاتفاق أمريكي بتسليح مقاتلي الوحدات ضد تنظيم داعش.

وقال تشاووش أوغلو للصحفيين، أثناء زيارة للجبل الأسود، إن “وحدات حماية الشعب تنظيم إرهابي، مثله مثل حزب العمال الكردستاني المحظور، وإن الولايات المتحدة تعلم ذلك”.

وأضاف أوغلو، أن “الرئيس رجب طيب أردوغان سيبحث هذه القضايا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما يزور واشنطن الأسبوع المقبل”.

ووحدات حماية الشعب أو وحدات الدفاع الشعبي، هي قوات شعبية كردية تختص بحماية الأكراد بشكل أساس في سوريا، وتتبع للإدارة الذاتية الديمقراطية.

وتحظى الوحدات بقاعدة شعبية في مناطق تواجدها بسبب المعارك ضد داعش، وصل تعداد مقاتليها في سنة 2013 إلى نحو 45 ألف مقاتل، في حين ارتفع العدد إلى 105 آلاف مسلح بعد قانون الخدمة الإلزامية الذي طرحته الإدارة الذاتية.