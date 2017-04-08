دونالد ترامب يتحول إلى أبو إيفانكا الأمريكي (فيديو إرم)

المصدر: عبدو حليمة - إرم نيوز

بعد الضربة الأمريكية لسوريا أطلق السوريون لقبًا جديدًا على دونالد ترامب وهو أبو إيفانكا الأمريكي.

هذا اللقب الذي نقلته مراسلة “البي بي سي” عن عدد من السوريين الذين التقتهم سرعان ما تصدر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم التعامل مع “أبو إيفانكا” وفق ثلاثة اتجاهات تعبر عن الانقسام السوري حول تأييد أو رفض العملية الأمريكية.

المعارضون للنظام الذين تفاعلوا بإيجابية مع الضربة الأمريكية استخدموا اللقب في إسقاطات محببة أسوة باستخدام الألقاب للشخصيات المهمة في المجمع السوري، وألبسوا أبو إيفانكا الأمريكي الطربوش الدمشقي وبعضهم وضع صورته وكتب نحبك بالإنكليزية ردًا على الصورة الشهيرة لحملة “منحبك” المؤيدة للرئيس بشار الأسد.

أما الرافضون للضربة فقد استخدموا لقب أبو إيفانكا الأمريكي كناية عن الأسماء والألقاب التي يسمّى بها داعش عناصره وانتحارييه، في إشارة إلى ما يعتقدونه بأن ترامب قدّم خدمة لداعش والنصرة باستهداف مطار الشعيرات.

وبالطبع يجد الكثير من الباحثين عن المرح في مثل هذه الأمور مساحة لإطلاق المزاح والنكات دون أن يعنيهم الحدث بعينه.