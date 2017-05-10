مصر تطلق مبادرة “الجيش الإلكتروني” لمحاربة داعش

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

أطلق أسامة الأزهري، مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مبادرة تحمل عنوان “الجيش الإلكتروني” لمحاربة تنظيم داعش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأزهري، مساء الثلاثاء الذي كان يتحدث أمام الصالوان البرلماني، إن “تنظيم داعش يمتلك 100 ألف صفحة باللغتين العربية (60 ألفًا) والإنجليزية (40 ألفًا) على صفحات التواصل الاجتماعي”، منوهًا بأن “هذه الصفحات تضع مخططات للوصول إلى أكبر عدد من الشباب لإقناعهم بالأفكار المتطرفة”.

وتتضمن مبادرة مستشار رئيس الجمهورية التي تأتي في إطار محاولات تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب، إطلاق الأزهر الشريف صفحات له على فيسبوك وتويتر باللغتين العربية والإنجليزية، بإشراف فريق من الخبراء والمتخصصين.

وأشار إلى “ضرورة الإنفاق على هذا الجيش الإلكتروني بسخاء وبرعاية من الحكومة، لكي يجذب متابعين لتلك الصفحات يصل عددهم إلى 20 مليون متابع”.

وتحدث مستشار الرئيس المصري عن “ضعف مواجهة التنظيمات المتطرفة من خلال الرد على التشدد والتطرف الديني من خلال أدلة شرعية”.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعا المؤسسات الدينية الإسلامية في مصر لتجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف والطائفية؛ وذلك في وقت تعاني فيه مصر والمنطقة العربية من تصاعد هجمات المتشددين.

وشدد السيسي على “أهمية مواصلة الأزهر لدوره في تصويب الخطاب الديني وتنقيته من أي أفكار مغلوطة، بما يساهم في الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والإرهاب”.